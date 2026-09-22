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Воронежские новости

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Власти опровергли фейк о призыве 15 тысяч человек

Власти опровергли фейк о призыве 15 тысяч человек

Информацию проверили в канале «Война с фейками. Воронежская область». Ложные данные распространил один Telegram-канал, который специально сменил название, чтобы выдать себя за проверенный источник.

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