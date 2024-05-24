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Юрист Красовская: с 1 июня прибавку к пенсии получат пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста

Юрист Красовская: с 1 июня прибавку к пенсии получат пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста

С 1 июня вступают в силу новые правила по социальным выплатам. Так, в целом по стране получат прибавку к пенсии те пожилые люди, которые достигнут 80-летнего возраста, сообщила юрист Оксана Красовская в беседе с Life.

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