Юрист Красовская: с 1 июня прибавку к пенсии получат пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста

С 1 июня вступают в силу новые правила по социальным выплатам. Так, в целом по стране получат прибавку к пенсии те пожилые люди, которые достигнут 80-летнего возраста, сообщила юрист Оксана Красовская в беседе с Life.
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