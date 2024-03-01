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Зарубежные художники расскажут о популяризации переработки через трэш-арт в Сочи

Зарубежные художники расскажут о популяризации переработки через трэш-арт в Сочи

Российский экологический оператор проведет 5 марта арт-сессию на Всемирном фестивале молодежи, на которой обсудит экологию в искусстве вместе с зарубежными художниками, представившими свои работы в рамках ВФМ, и членами жюри конкурса «Зеленый квадрат».

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