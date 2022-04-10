Матч «Реал» – «Челси» в ЛЧ будет судить Марчиняк. На игру «Бавария» – «Вильярреал» назначен Винчич

Назначены судьи на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник, 12 апреля. Матч «Реал» – «Челси» обслужит полностью польская бригада арбитров, включая тех, кто будет отвечать за систему ВАР.
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