Вадим Рабинович: Верховный суд США возвращает Трампа в избирательные бюллетени

Верховный суд США вернул Трампа в избирательные бюллетени. Верховный суд США опубликовал свое решение по апелляции Республиканской партии Колорадо на решение Верховного суда Колорадо об исключении бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней штата в связи с его ролью в событиях 6 января 2021 года.