Экс-арбитр Лапочкин раскритиковал спортдиректора "Оренбурга" из-за скандала

Бывший арбитр Международной федерации футбола Сергей Лапочкин назвал неприемлемым поведение спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева, который после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" пытался препятствовать уходу арбитров с поля.
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