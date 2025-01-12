Майгуров: в IBU против течения точно не пойдут, даже если захотят

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал мнение, что Международный союз биатлонистов (IBU) будет прислушиваться к решению Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян.
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