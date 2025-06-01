Переговоры России и Украины будут проведены, несмотря на последние события — источник РИА Новости Переговоры России и Украины будут проведены, несмотря на последние события — источник РИА НовостиДонецкая группа новостей, Донецк ДНР.
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