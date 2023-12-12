С кем в реальной жизни связали свою судьбу актеры и актрисы, сыгравшие ботаников в фильмах и сериалах

Если бы не ботаники и книгочеи, технологии и наука не двигались бы вперед. Но в кинематографе они до сих пор довольно часто показываются с курьезной стороны, а поиски второй половинки для них превращаются в настоящий квест с кучей испытаний.
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