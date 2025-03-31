Воронежская структура «Благо» взыскала 1 млрд рублей с петербургской компании

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Благо-Эртиль», входящего в структуру воронежской группы компаний «Благо», к петербургскому ООО «Жерновский хлебоприемный пункт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии