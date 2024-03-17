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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев второй год подряд вышел в финал Индиан-Уэллс и сыграет с Алькарасом

Медведев второй год подряд вышел в финал Индиан-Уэллс и сыграет с Алькарасом

Даниил Медведев обыграл Томми Пола в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 1:6, 7:6(3), 62. Медведев 10-й раз вышел в финал «Мастерса» (выиграл шесть титулов) и 38-й раз – в финал ATP вообще (взял 20 трофеев).

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