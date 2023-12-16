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Ди Каприо признался, что не следит за футболом: «Что такое «Арсенал»?» Озил отреагировал: «Арсенал» старше 25, откуда Лео о нем знать?»

Ди Каприо признался, что не следит за футболом: «Что такое «Арсенал»?» Озил отреагировал: «Арсенал» старше 25, откуда Лео о нем знать?»

12 декабря американский актер посетил мероприятие, посвященное фильму Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», где Ди Каприо сыграл главную роль.

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