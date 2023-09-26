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Николас Гонсалес и «Фиорентина» продлят контракт. Летом его не продали «Брентфорду» за 40+ млн евро

Николас Гонсалес и «Фиорентина» продлят контракт. Летом его не продали «Брентфорду» за 40+ млн евро

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, минувшим летом «Брентфорд» предлагал за 25-летнего вингера сборной Аргентины более 40 млн евро, но «фиалки» ответили отказом.

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