Житель Еланцов пожаловался в прокуратуру на отсутствие дорожных знаков

Прокуратура Иркутской области провела выездной прием жителей Ольхонского района. И один из жителей села Еланцы пожаловался в ведомство на то, что на автомобильной дороге по улице Садовая нет дорожных знаков.
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