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ГТРК Татарстан

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В Казани 10 семей сразились в стартах поколений по правилам дорожного движения

Их объединяют не только родственные отношения, но и безупречное знание правил дорожного движения. 10 семей, от мала до велика, сразились сегодня в стартах поколений в Казани.

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