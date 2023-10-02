Обвиняемому в покушении на Прилепина потребовали продлить арест

Следствие ходатайствует о продлении ареста Александра Пермякова, который обвиняется в подрыве автомобиля писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, сообщили 2 октября в Басманном районном суде Москвы.
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