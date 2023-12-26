И что, что ей 51? Тэхен проболтался, что встречается с женщиной постарше

У инсайдеров припасено много интересных историй о BTS. К сожалению, мальчики никогда не комментируют и не подтверждают правдивость всех тех случаев, которые рассказывают их приближенные на порталах, однако, это очень легко объяснить.
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