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35 лет назад вышел первый эпизод сериала "Твин Пикс"

35 лет назад вышел первый эпизод сериала "Твин Пикс"

8 апреля 1990 года на телеканале ABC вышел первый эпизод сериала Дэвида Линча "Твин Пикс". Страшный, странный, зачастую непонятный проект сразу же привлек к себе внимание и вошел в историю как сериал, навсегда изменивший телевидение.

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