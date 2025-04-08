35 лет назад вышел первый эпизод сериала "Твин Пикс"

8 апреля 1990 года на телеканале ABC вышел первый эпизод сериала Дэвида Линча "Твин Пикс". Страшный, странный, зачастую непонятный проект сразу же привлек к себе внимание и вошел в историю как сериал, навсегда изменивший телевидение.
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