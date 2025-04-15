Галкин* снялся с Пугачевой на яхте в день ее 76-летия

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) снялся с певицей Аллой Пугачевой на яхте. Артист публично поздравил жену с 76-летием и показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с именинницей.
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