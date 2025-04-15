Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Галкин* снялся с Пугачевой на яхте в день ее 76-летия

Галкин* снялся с Пугачевой на яхте в день ее 76-летия

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) снялся с певицей Аллой Пугачевой на яхте. Артист публично поздравил жену с 76-летием и показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с именинницей.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
ОБЩИМИ детьми???????
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19 час.
VB
Vasiliy Belokurov
и накой нам эта инфа??????????????
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17 час.
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