Галкин* снялся с Пугачевой на яхте в день ее 76-летия

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) снялся с певицей Аллой Пугачевой на яхте. Артист публично поздравил жену с 76-летием и показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с именинницей.