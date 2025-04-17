Счетная палата РФ выявила нарушения в работе "Крымэнерго" на миллионы рублей

Счетная палата РФ выявила нарушения в работе "Крымэнерго" на миллионы рублейПо состоянию на конец 2024 года из 31 объекта введено шесть, 4 объекта находились на разных этапах строительства, по остальным сроки ввода в эксплуатацию перенесены.