Азербайджанцы потеряли берега – угрозы главному редактору информационного агентства «Регнум» Марине Ахмедовой

ГЛАВЕ РОССИЙСКОГО СМИ УГРОЖАЮТ ЛИЦА ЗАГАДОЧНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ — ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО Официальное сообщение следственного комитата: "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства «Регнум» В медиапространстве сообщается, что главному редактору информационного агентства «Регнум» поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей.
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