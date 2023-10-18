Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Арабские лидеры отказались встречаться с Байденом в Аммане

Арабские лидеры отказались встречаться с Байденом в Аммане

Сегодня, 18 октября, в столице Иордании должен был состояться четырехсторонний саммит по ситуации в Секторе Газа с участием президента США Джо Байдена, лидера Палестины Махмуда Аббаса, короля Иордании Абдаллы Второго и президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

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