Арабские лидеры отказались встречаться с Байденом в Аммане

Сегодня, 18 октября, в столице Иордании должен был состояться четырехсторонний саммит по ситуации в Секторе Газа с участием президента США Джо Байдена, лидера Палестины Махмуда Аббаса, короля Иордании Абдаллы Второго и президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.