Военное обозрение

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Армия США готовит новую артиллерийскую стратегию, вызванную конфликтом на Украине

Армия США готовит новую артиллерийскую стратегию, вызванную конфликтом на Украине

По словам американского генерала Джеймса Рейни, Армия США работает над новой стратегией ведения артиллерийского огня на поле боя, которая будет выработана к концу этого года.

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