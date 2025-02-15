WSJ: Украина сбила свой F-16 из-за того, что США утаили от Киева систему Link 16

Украина сбила летом 2024 года свой истребитель F-16 из-за того, что Соединенные Штаты утаили от киевской стороны систему идентификации Link 16, которая передает информацию о местонахождении самолета военным на земле, позволяя различать свои и чужие воздушные судна.
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