Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Паоло Банкеро – второй игрок в истории НБА, набравший 30+ очков и 15+ подборов в возрасте 19 лет или младше

Паоло Банкеро – второй игрок в истории НБА, набравший 30+ очков и 15+ подборов в возрасте 19 лет или младше

Первый номер драфта-2022, новичок «Орландо» Паоло Банкеро набрал 33 очка и сделал 16 подборов в субботнем домашнем матче против «Сакраменто» (123:126).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх