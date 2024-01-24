Депутат Рады Дубинский назвал призывы Зеленского к Трампу «пацанскими выпадами»

Украинский депутат Рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и находящийся в СИЗО в Киеве, назвал обращения президента Украины Владимира Зеленского к бывшему американскому президенту Дональду Трампу "пацанскими выпадами".
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