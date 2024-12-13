Певица Карина Кокс опубликовала архивное фото с росписи в ЗАГСе

Экс-солистка группы "Сливки" Карина Кокс показала в соцсетях архивное фото из ЗАГСа. Вместе с певицей и ее мужем позировали рэпер Джиган с блогером Оксаной Самойловой, которые расписывались в тот же день.
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