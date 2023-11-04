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МО РФ: ПВО сбила в Керчи 13 из 15 ракет ВСУ, поврежден корабль

МО РФ: ПВО сбила в Керчи 13 из 15 ракет ВСУ, поврежден корабль

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией о том, что в результате удара Вооруженных сил Украины по судостроительному заводу в городе Керчи средствами противовоздушной обороны были сбиты 13 крылатых ракет из 15.

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