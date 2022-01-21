Данные МегаФона: жители теплых стран все чаще хотят отдыхать в России

В этом году провести зимние каникулы в нашей стране решили на 75% больше иностранцев. Самый большой интерес аналитики оператора зафиксировали у представителей Тайланда, откуда приехало в 45 раз больше гостей, чем в этот же период годом ранее.
В этом году провести зимние каникулы в нашей стране решили на 75% больше иностранцев. Самый большой интерес аналитики оператора зафиксировали у представителей Тайланда, откуда приехало в 45 раз больше гостей, чем в этот же период годом ранее.
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