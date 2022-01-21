Север Пресс

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр рожок
    Какая чушь , автор видимо опрашивал среди себе подобных, большинство работающих людей конечно мечтают что зарплату по...Большинство росси...
  • Владимир
    Удивлен.Аспирин может пов...
  • игорь поляков
    Ждем первую ласточку.Не условно ,а реально 3 колонии.Автохамы могут по...

Данные МегаФона: жители теплых стран все чаще хотят отдыхать в России

Данные МегаФона: жители теплых стран все чаще хотят отдыхать в России

В этом году провести зимние каникулы в нашей стране решили на 75% больше иностранцев. Самый большой интерес аналитики оператора зафиксировали у представителей Тайланда, откуда приехало в 45 раз больше гостей, чем в этот же период годом ранее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх