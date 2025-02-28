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ЕВРАЗ показал общественности, как коксохимическое производство работает над улучшением качества воздуха в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ показал общественности, как коксохимическое производство работает над улучшением качества воздуха в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ НТМК продемонстрировал общественности проекты технического перевооружения коксохимического производства, которые реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

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