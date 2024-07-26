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Царьград

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Русские воюют деликатно: В США знают секрет наших ракет. Закупки проведены на колоссальную сумму

Русские воюют деликатно: В США знают секрет наших ракет. Закупки проведены на колоссальную сумму

Русская армия воюет в зоне СВО деликатно из-за одной особенности вооружения. В США знают секрет наших ракет и пытаются перекрыть каналы поставки деталей для их производства.

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