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В кастрюльке

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Всего 1 баклажан и горсть черри: готовлю ресторанный хрустящий салат за 15 минут — рецепт на скорую руку

Всего 1 баклажан и горсть черри: готовлю ресторанный хрустящий салат за 15 минут — рецепт на скорую руку

Давайте приготовим салат, в котором обычный баклажан превращается в главную изюминку блюда. Снаружи кусочки получаются румяными и хрустящими, внутри остаются мягкими, а свежие помидоры, зелень и кисло-сладкая заправка добавляют сочность и яркий вкус.

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