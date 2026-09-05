Всего 1 баклажан и горсть черри: готовлю ресторанный хрустящий салат за 15 минут — рецепт на скорую руку

Давайте приготовим салат, в котором обычный баклажан превращается в главную изюминку блюда. Снаружи кусочки получаются румяными и хрустящими, внутри остаются мягкими, а свежие помидоры, зелень и кисло-сладкая заправка добавляют сочность и яркий вкус.