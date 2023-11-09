МТС-Банк предложил бесплатное обслуживание навсегда по дебетовке "Скидка везде"

Профильные СМИ сообщили, что МТС-Банк предложил на рынок дебетовую карту "Скидки везде", причём с бесплатным обслуживанием (плюс кому не надо, то можно отключить и платное СМС-оповещение за 99 рублей в месяц).
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