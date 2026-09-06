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Микельсен впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Алекс Микельсен обыграл Томаса Мартина Этчеверри в четвертом круге US Open – 7:6(4), 6:4, 6:4.  22-летний американец впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

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