Игрок "Динамо" Тюкавин: надеюсь, мы не дадим "Краснодару" стать чемпионом

Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду на то, что в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) бело-голубые обыграют "Краснодар" и не дадут "быкам" стать победителями турнира, передает "Чемпионат".
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