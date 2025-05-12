Игрок "Динамо" Тюкавин: надеюсь, мы не дадим "Краснодару" стать чемпионом

Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду на то, что в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) бело-голубые обыграют "Краснодар" и не дадут "быкам" стать победителями турнира, передает "Чемпионат".