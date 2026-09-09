The Hidden Legal Risk Nobody Talks About in the Med Spa Boom

Why Med Spas Are Growing So FastThe Small Mistakes That Turn Into Big Legal TroubleWellness Clinics Face the Same ScrutinyHow to Protect Yourself Before Trouble StartsThe Bottom Line .
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