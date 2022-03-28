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  • zhanna
    Мы имеем клеточную память,для вас она не доступна.Академик Зверев п...

Дайте жалобную книгу! Работа с претензиями в соответствии с требованиями GMP

Дайте жалобную книгу! Работа с претензиями в соответствии с требованиями GMP

В соответствии с требованиями Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP), в целях защиты здоровья людей и животных должны быть в наличии системы и соответствующие процедуры по регистрации, оценке, расследованию и рассмотрению претензий, в том числе потенциальных дефектов качества, и при необходимости по эффективному и оперативному отзыву из сети распределения лекарственных средств для человека или ветеринарных лекарственных средств и исследуемых лекарственных ….

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