Дайте жалобную книгу! Работа с претензиями в соответствии с требованиями GMP

В соответствии с требованиями Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP), в целях защиты здоровья людей и животных должны быть в наличии системы и соответствующие процедуры по регистрации, оценке, расследованию и рассмотрению претензий, в том числе потенциальных дефектов качества, и при необходимости по эффективному и оперативному отзыву из сети распределения лекарственных средств для человека или ветеринарных лекарственных средств и исследуемых лекарственных ….