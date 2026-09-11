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Посольство РФ: шансы на улучшение отношений с Финляндией стремительно падают

Посольство РФ: шансы на улучшение отношений с Финляндией стремительно падают

REUTERS/Tom Little Шансы на нормализацию отношений между Москвой и Хельсинки стремительно падают, заявили 11 сентября в посольстве России в Финляндии.

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