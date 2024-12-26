Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Ирак намерен сократить сжигание попутного газа до 20% в 2025 году для снижения импорта

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, планирует сократить количество газа, сжигаемого непродуктивно, примерно до 20% в следующем году, чтобы удовлетворить растущий спрос и сократить импорт, передает Bloomberg.

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