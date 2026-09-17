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Просрочка и антисанитария: клуб Nebar в Казани закрыли на 70 суток

Просрочка и антисанитария: клуб Nebar в Казани закрыли на 70 суток

КАЗАНЬ, 17 сентября, ФедералПресс. Суд в Казани приостановил деятельность ночного клуба Nebar на 70 суток из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

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