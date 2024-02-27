18 ситуаций, когда все пошло не так, как хотелось

Жизнь — это не только приятные моменты, но и неудачи, от которых не застрахован абсолютно никто. Поэтому секрет успеха заключается не в том, как вы умеете избегать неприятностей, а в том, как вы к ним относитесь.
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