The Guardian: Трамп может оказаться пожизненно зависим от Маска

TASS/AP/Julia Demaree Nikhinson Если избранный президент США Дональд Трамп не сократит влияние американского предпринимателя и самого богатого человека в мире Илона Маска на свою политику, то он может столкнуться с рядом проблем и оказаться зависим от него до конца жизни.