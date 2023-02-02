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Доброе утро, крымчане

Доброе утро, крымчане

Доброе утро, крымчане ☕️ Пусть ваш день будет позитивным и удачным 💫 Погода сегодня будет такой 👇 В Симферополе +5 и небольшой снег В Севастополе +8 и облачно В Евпатории +7 и облачно В Джанкое +7 и малооблачно В Ялте +7 и облачно В Алуште +5 и облачно В Керчи +6 и облачно В Армянске +7 и малооблачно В Бахчисарае +4 и дождь со снегом В Феодосии +7 и облачно В Судаке +7 и облачно Крым 24 | @tvcrimea☕️ Пусть ваш день будет позитивным и удачным 💫 Погода сегодня будет такой 👇 В Симферополе +5 и небольшой снег В Севастополе +8 и облачно В Евпатории +7 и облачно В Джанкое +7 и малооблачно В Ялте +7 и облачно В Алуште +5 и облачно В Керчи +6 и облачно В Армянске +7 и малооблачно В Бахчисарае +4 и дождь со снегом В Феодосии +7 и облачно В Судаке +7 и облачно Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.

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