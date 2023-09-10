МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Надеюсь наши умные головы занимаются разработками и усовершенствованием многоступенчатой системой ПВО России и т.д. Н...УКРАИНА ИЗРЕШЕТИТ...
  • Владимир Алтайцев
    того использовать?УКРАИНА ИЗРЕШЕТИТ...
  • Владимир Алтайцев
    БПЛА  летящий  на 1000  км стоит от  9 до  32 миллионов долларов. Возьмём среднюю цену  в  15 миллионов, умножаем  на...УКРАИНА ИЗРЕШЕТИТ...

УКРАИНА ИЗРЕШЕТИТ РОССИЮ ДАЛЬНОБОЙНЫМИ ДРОНАМИ? ПУТИН НАБИРАЕТ МИЛЛИОН ОПЕРАТОРОВ БПЛА

УКРАИНА ИЗРЕШЕТИТ РОССИЮ ДАЛЬНОБОЙНЫМИ ДРОНАМИ? ПУТИН НАБИРАЕТ МИЛЛИОН ОПЕРАТОРОВ БПЛА

ФОТО: SOMMTHINK/SHUTTERSTОСK.СОM ВАДИМ ЕГОРОВ Киев готовится запустить на территорию России 200 тысяч боевых беспилотников, способных нести смертоносной груз на тысячу километров вглубь страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
БПЛА  летящий  на 1000  км стоит от  9 до  32 миллионов долларов. Возьмём среднюю цену  в  15 миллионов, умножаем  на  200 тысяч их, получаем  астрономическую сумму в 300 миллиардов  долларов. Не наши ли  300  миллиардов, украденных  Набиулиной  у России  хотят для  э
Ответить
4 час.
Владимир Алтайцев
того использовать?
Ответить
4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Надеюсь наши умные головы занимаются разработками и усовершенствованием многоступенчатой системой ПВО России и т.д. Не количество, а эффективность применения решит исход...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх