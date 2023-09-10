УКРАИНА ИЗРЕШЕТИТ РОССИЮ ДАЛЬНОБОЙНЫМИ ДРОНАМИ? ПУТИН НАБИРАЕТ МИЛЛИОН ОПЕРАТОРОВ БПЛА

Владимир Алтайцев

БПЛА летящий на 1000 км стоит от 9 до 32 миллионов долларов. Возьмём среднюю цену в 15 миллионов, умножаем на 200 тысяч их, получаем астрономическую сумму в 300 миллиардов долларов. Не наши ли 300 миллиардов, украденных Набиулиной у России хотят для э