ФОТО: SOMMTHINK/SHUTTERSTОСK.СОM ВАДИМ ЕГОРОВ Киев готовится запустить на территорию России 200 тысяч боевых беспилотников, способных нести смертоносной груз на тысячу километров вглубь страны.
УКРАИНА ИЗРЕШЕТИТ РОССИЮ ДАЛЬНОБОЙНЫМИ ДРОНАМИ? ПУТИН НАБИРАЕТ МИЛЛИОН ОПЕРАТОРОВ БПЛА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
БПЛА летящий на 1000 км стоит от 9 до 32 миллионов долларов. Возьмём среднюю цену в 15 миллионов, умножаем на 200 тысяч их, получаем астрономическую сумму в 300 миллиардов долларов. Не наши ли 300 миллиардов, украденных Набиулиной у России хотят для э
Ответить
4 час.
Владимир Алтайцев
того использовать?
Ответить
4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Надеюсь наши умные головы занимаются разработками и усовершенствованием многоступенчатой системой ПВО России и т.д. Не количество, а эффективность применения решит исход...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии