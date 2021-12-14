Вечерняя Москва

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Стилист рассказала, какие наряды стоит выбрать для встречи Нового года

Стилист рассказала, какие наряды стоит выбрать для встречи Нового года

Стилист Виктория Воронцова дала советы, в каких нарядах встречать Новый год. Собираясь на новогоднюю вечеринку стоит отдать предпочтение нарядам следующих цветов: синий, голубой, желтый, коричневый, оливковый, кремовый, желто-оранжевый и розовый.

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