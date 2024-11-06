Fox News: Трамп получил 277 голосов выборщиков и победил на выборах

Телеканал Fox News, ссылаясь на свои расчёты, указывает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп преодолел отметку 270 голосов выборщиков, получив поддержку 277 из них, что говорит о его победе на выборах.
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