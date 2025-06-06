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Трамп назвал Маска сумасшедшим и пригрозил расторгнуть договора с его компаниями

Трамп назвал Маска сумасшедшим и пригрозил расторгнуть договора с его компаниями

Президент США Дональд Трамп в четверг публично обрушился с резкой критикой на генерального директора Tesla Илона Маска, назвав его «сумасшедшим» и пригрозив сократить госзаказы для компаний предпринимателя.

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