Трамп назвал Маска сумасшедшим и пригрозил расторгнуть договора с его компаниями

Президент США Дональд Трамп в четверг публично обрушился с резкой критикой на генерального директора Tesla Илона Маска, назвав его «сумасшедшим» и пригрозив сократить госзаказы для компаний предпринимателя.
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