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Уральцы скупают фильтры для воды и пишут жалобы на Водоканал

Уральцы скупают фильтры для воды и пишут жалобы на Водоканал

Уральцы скупают бытовые проточные фильтры, которые устанавливаются на душевые лейки и краны. Пользуются популярностью как сложные конструкции, которые улавливают грязь и химические соединения, так и простые насадки из нетканого полотна.

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