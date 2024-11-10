Военный эксперт из Израиля Яков Кедми проинформировал о том, что избранный президент Соединённых Штатов Америки выстаивает свои планы так, чтобы сделать взаимоотношения с Российской Федерацией менее напряжёнными.
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