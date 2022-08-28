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Три девушки-подростка жестоко избили мужчину в Тюменской области

Три девушки-подростка жестоко избили мужчину в Тюменской области

Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.фото: duma.gov.ru--> Три девушки-подростка на вокзале железнодорожной станции Вагай в Тюменской области отправили мужчину в больницу, жестоко избив его, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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