Три девушки-подростка жестоко избили мужчину в Тюменской области

Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.фото: duma.gov.ru--> Три девушки-подростка на вокзале железнодорожной станции Вагай в Тюменской области отправили мужчину в больницу, жестоко избив его, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.